Stéphane Bern ébranlé par la mort de son frère : le show business en soutien, touchants messages

Si l'on avait aucun doute sur l'immense popularité de Stéphane Bern, le récent drame qu'il traverse le confirme d'autant plus. L'animateur a perdu son frère Armand, mort à 59 ans des suites d'une longue maladie. Sur Instagram, il a pleuré son décès et lui a rendu un très bel hommage qui a touché en plein coeur ses abonnés. Les stars lui ont apporté soutien et réconfort.

"Armand, mon cher frère. On s'était jurés qu'on resterait unis pour la vie et la mort nous a séparés ce 6 août. Tu es parti trop tôt, à un mois de ton 60e anniversaire, après avoir lutté courageusement contre le mélanome qui a fini par l'emporter (...) A peine six mois après la mort de papa, je perds avec toi une partie de moi-même, mon modèle, mon exemple. Tu étais le dernier témoin de notre enfance heureuse, le dernier avec qui je pouvais partager nos souvenirs. Je me sens perdu sans toi, je ressens un sentiment de vide absolu, vertigineux", a écrit Stéphane Bern sur Instagram, bouleversé par cette sombre nouvelle alors qu'il passait d'agréables vacances avec son amoureux Yori.

L'animateur de France 2, âgé de 58 ans, a reçu plus de 2500 messages sous sa publication. Outre les mots de ses followers, Stéphane Bern a aussi pu lire ceux des stars du show business. "Toutes mes pensées Stéphane, courage", a écrit l'actrice Emilie Dequenne. "Cher Stéphane, je partage ta peine et t'adresse toutes mes condoléances. Ces mots sont forts et sensibles, ton frère devait aussi être très fier de toi. Je t'embrasse et je pense à toi", a commenté l'animatrice Daniela Lumbroso. "Toutes mes pensées cher Stéphane", a réagi la chanteuse Nolwenn Leroy. "Tes mots sont tellement touchants... de tout coeur avec toi dans cette si difficile épreuve mon Stéphane", a réagi l'animateur radio Bruno Guillon. "Tendres pensées cher Stéphane. Quelle tristesse", a ajouté la romancière Tatiana de Rosnay.