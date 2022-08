Stéphane Bern : Vacances folles en amoureux, il fait tourner les serviettes avec son chéri Yori !

En 2013, l'animateur star du 14 juillet expliquait effectivement qu'il avait eu un véritable coup de coeur pour l'île de Paros, ce paradis sur lequel il a l'opportunité d'être "l'inconnu du village" et dispose d'une "paix royale". "Il y avait sur l'île une maison à vendre. Elle appartenait à un Suisse et ressemblait d'ailleurs à un chalet suisse. Je l'ai transformée peu à peu en une vraie maison cycladique traditionnelle, blanche aux volets bleus, racontait-il au journal Le Figaro. J'y suis très détendu. Je dis des conneries toute la journée. On rigole, on fait les fous. La seule chose pour laquelle il ne faut pas compter sur moi, ce sont les soirées. Je ne suis pas un fêtard. J'adore dîner, m'amuser, mais à 23h-minuit, je dis :' Vous m'excusez, mais je monte me coucher'. Je me fais une citronnelle et au lit." A part, bien sûr, quand il s'agit d'agiter des torchons...