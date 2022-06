Stéphane Bern : Images de sa maison très particulière pour laquelle il s'est ruiné !

Le patrimoine, vous le savez, c'est son dada ! Et c'est tout naturellement que Stéphane Bern a eu un coup de coeur immobilier immense le jour où il a croisé cette superbe bâtisse de Thiron-Gardais, dans l'Eure-et-Loir. L'objet de sa convoitise ? L'ancien collège royal et militaire situé au coeur de ce village percheron de 1000 habitants. Et pour l'obtenir, il a fallu que le présentateur de l'Eurovision joue des coudes et qu'il aligne les "zéro" sur le chéquier.

C'est son dossier qui a été retenu alors que deux autres candidats souhaitaient acquérir le collège de Thiron-Gardais. La condition ? Que Stéphane Berne s'engage à restaurer les lieux et à créer un musée, entre ses quatre murs, dans les anciennes salles de classe. Il a donc déboursé 300 000€ pour devenir propriétaire, en 2013... et 4 millions d'euros pour la restauration, l'obligeant à hypothéquer son appartement parisien, dans le quartier de Pigalle, à vendre son mobilier et a emprunter sur 25 ans !

"Si je suis très objectif avec moi-même, je suis ruiné, mais fier, explique-t-il. Fier d'avoir fait travailler une centaine d'artisans de métiers d'art, fier d'avoir sauvé ce lieu d'Histoire, fier qu'il se visite. J'adore le faire visiter !" Durant l'été 2016, Stéphane Bern a quelque peu rentabilisé son achat en recevant près de 12 000 visiteurs. Il a finalement décidé de s'y installer, lui-même, à la suite des différents inconvénients survenus en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.