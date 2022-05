Stéphane Bern exaspéré par l'Eurovision ? "C'est désolant..."

Animateur de l'Eurovision au côté de Laurence Boccolini, Stephane Bern semble avoir été très déçu de cette 66e édition diffusée le 14 mai 2022 à Turin, en Italie. Alors qu'il était en train de regarder et de comparer les différents participants, le passionné d'histoire française a remarqué un détail qui l'a beaucoup chagriné : personne n'interprète une chanson avec la sublime langue de Molière.

"Personne ne chante en français cette année, c'est désolant" a-t-il lâché face à sa coanimatrice, ne pouvant contenir plus longtemps sa déception. En effet lors de cette édition, la France interprète le titre Fullen chanté en breton tandis que la Belgique a choisi une chanson en anglais. Un véritable sacrilège pour Stéphane Bern.

Se souvenant sans doute qu'il était à l'écran, l'animateur de l'émission Secrets d'Histoire a tenu ensuite un discours plus tempéré, ne dissimulant pas pour autant un certain agacement. "Enfin... On peut chanter en breton. Ce qui est formidable aussi", a-t-il ainsi ajouté. Sûrement un peu gênée par les remarques de son acolyte et désirant remettre une ambiance plus légère sur le plateau, Laurence Boccolini a ensuite énuméré la liste des langues locales qui ont été représentées par la France et les autres pays au cours de l'histoire du concours ces dernières décennies.

"Désolant" ou non, la France a en tout cas terminé avant-dernière du classement à la 24e place avec 17 petits points derrière l'Allemagne qui est régulièrement à la dernière place ((en 1964, 1965, 1974, 1995, 2005, 2015, 2016 et 2022). Pourtant l'année dernière, Barbara Pravi avait frôlé la victoire avec sa chanson Voilà (en français donc). Elle avait accumulé un total de 499 points, terminant donc à la seconde place du vote des jurys professionnels (248 points) et à la troisième place du vote du public.