Eurovision 2022 : Une candidate accusée de maltraitance animale, son costume gage de "violence" et de "sadisme"

Problème, cette tenue fait déjà parler d'elle certes, mais pas pour son côté très sexy. Plusieurs internautes anti-corridas ont critiqué cette combinaison en raison de sa référence directe à la tauromachie (à la corrida où les taureaux sont mis à mort par un torero). Accusée de faire la promotion de la maltraitance animale, la jeune femme a reçu de nombreuses critiques sur Twitter.

"Je ne pense pas qu'une combinaison qui défende la maltraitance animale soit la meilleure option", "On ne peut pas être plus rétrograde, avoir moins bon goût et être plus vieux jeu... Représenter l'Espagne en Europe avec un costume de torero, c'est faire étalage de paléoisme, de maltraitance animale, d'anti-progrès, du pays de la pandereta, du sang et de la violence, de l'Espagne violente et sadique....", "Mon dieu, le costume du torero est tellement stupide. Encore plus typique et en plus de la maltraitance des animaux." peut-on lire en commentaires.

Tentant (tant bien que mal) de se défendre, Chanel Terrero a répondu : "Je porte une veste de torero mais je ne suis pas habillée en torero", avant d'ajouter lors d'une interview avec le site 20minutos.es : "C'est de la mode et ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais été à une corrida et je ne suis pas favorable à la corrida". Alors, le costume de Chanel Terrero nuira-t-il à ses performances et à son classement final ce soir ?