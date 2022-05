Eurovision 2022 : L'Ukraine grande favorite, la chanteuse suédoise toute en transparence...

Le grand jour approche ! Le grand concours de l'Eurovision 2022 se tiendra samedi 14 mai, à Turin, en Italie. Aux commandes de ce show très attendu diffusé sur France 2, Laura Pausini et Mika. En attendant le jour J, l'ensemble des candidats ont fait crépiter les flashs des photographes lors de la cérémonie d'ouverture de l'Eurovision.

Tous se sont affichés plus éblouissants les uns que les autres. La Suédoise Cornelia Jakobs a mis le paquet. En effet, elle a opté pour une robe en maille entièrement transparente laissant voir ses sous-vêtements noirs et une silhouette zéro défaut. Emma Muscat, qui représente Malte, s'est quant à elle affichée en tenue blanche drapée à maxi décolleté, aux airs de déesse grecque. Plus sobres côté look, les Ukrainiens du groupe Kalush Orchestra foulent le tapis de l'événement tout de noir vêtus, des drapeaux bleu et jaune de leur pays en mains.

L'Ukraine grande favorite, la France mise sur le breton

Kalush Orchestra partent grands favoris pour l'Eurovision 2022. De par leur talent mais aussi leur histoire touchante. Rappelons que le conflit en Ukraine fait rage et que l'organisation du concours a même pris une sanction contre la Russie, exclue en raison de cette guerre. De son côté, l'animateur Mika ne peut que rejoindre l'opinion publique. Questionné par Télé 7 Jours sur ses candidats préférés, il se livre avec sincérité : "Les Norvégiens et leur single, la chanteuse espagnole... Et quand je vois le groupe ukrainien qui chante dans les camps de réfugiés, je trouve ça particulièrement émouvant... Une édition 2023 de l'Eurovision à Kiev ce serait un beau symbole, non ?"

Le coach de The Voice (TF1) ne cite pas le groupe français... Alvan et Ahez, qui représenteront la France en finale de l'Eurovision avec la chanson Fulenn, ne font pas l'unanimité. Il faut dire qu'ils chantent en breton et proposent un show digne des plus vieilles légendes celtes. Et cela ne parle pas à tout le monde... Un choix qu'ils expliquent auprès de Télé 7 Jours : "Le breton est notre langue de coeur, celle dans laquelle nous avons toujours chanté. Pour nous, ce n'est pas naturel de chanter en français ou en anglais. C'est aussi l'occasion de mettre en valeur toute la richesse des régions de notre pays. On est fiers d'être français, et fiers d'être bretons."

En attendant de découvrir qui succédera aux rockeurs italiens Maneskin, grands gagnants l'année dernière à Rotterdam, souhaitons-leur bonne chance ! Peut-être Alvan et Ahez apporteront-ils le titre tant attendu à la France, victorieuse pour la cinquième et dernière fois en 1977 avec Marie Myriam et son tube L'Oiseau et l'Enfant.