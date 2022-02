Eurovision 2022 : Le concours prend une sanction contre la Russie

Le 14 mai se tiendra la finale de l'édition 2022 de l'Eurovision depuis le PalaOlimpico de Turin, en Italie, après la victoire l'an dernier du groupe Maneskin. Et, d'ores et déjà, on sait que la Russie ne pourra pas prendre part au concours en raison de la guerre actuelle contre l'Ukraine.

"Dans le contexte de la crise sans précédent qui se déroule aujourd'hui en Ukraine, l'on pouvait craindre qu'une participation russe cette année ne jette le discrédit sur le Concours. Avant de prendre sa décision, l'UER a pris le temps de mener une large consultation auprès de ses membres", souligne dans un communiqué publié vendredi 25 février l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER). Cette fois-ci non seulement aucun artiste représentant la Russie ne pourra participer à cet événement populaire, diffusé en direct sur toutes les chaînes publiques de télévision du continent européen et qui a pris une dimension culte, mais ce pays ne pourra pas voter pour les autres prestations.

La Russie "est complètement exclue de tout l'événement" qui rassemble des dizaines de millions de spectateurs chaque année, a dit un porte-parole de l'UER interrogé par l'AFP. "Nous restons déterminés à protéger les valeurs d'un concours culturel qui favorise les échanges internationaux et la compréhension mutuelle, rassemble les publics, célèbre la diversité à travers la musique et unit toute l'Europe sur une même scène de spectacle", souligne encore l'UER, qui rassemble de nombreux organismes de radio-télévision publique et sert un public potentiel d'un milliard de personnes.

La Russie avait remporté une seule fois ce concours, en 2008 avec Believe, chanté en anglais par Dima Bilan. L'Ukraine elle a gagné deux fois en 2004 et 2016. Cette année-là avec la chanson 1944 dont les paroles aujourd'hui résonnent presque comme une prémonition, après l'invasion du pays par les troupes russes...

L'Italie accueillera la 66e édition de ce concours - avec notamment Mika aux commandes - après la victoire des rockeurs italiens vêtus de cuir, Maneskin, l'année dernière à Rotterdam.