Eurovision 2022 : La ville lauréate (enfin) dévoilée, Mika aux commandes

En mai dernier, la victoire échappait de peu à la France, représentée par Barbara Pravi alors arrivée deuxième derrière le groupe italien Maneskin emmené par son leader Damiano David lors du concours de l'Eurovision. Après des mois d'attente, les fans du célèbre show musical en savent un peu plus sur la prochaine édition.

En effet, les organisateurs de la 66e édition de l'Eurovision ont annoncé que c'est finalement la ville de Turin qui a été choisie pour accueillir le spectacle. Pas moins de seize villes italiennes s'étaient portées candidates ! "Turin est la ville hôte parfaite pour cette 66e édition. Comme nous l'avons vu en 2006 lors des JO d'hiver, PalaOlimpico [le lieu où se tiendra le concours et qui peut accueillir environ 18 000 spectateurs, NDLR] possède tous les équipements nécessaires pour organiser un évènement de cet ampleur et nous avons été très impressionnés par l'enthousiasme et l'engagement de la ville de Turin qui accueillera des milliers de fans en mai prochain", a déclaré Martin Österdahl, le superviseur du concours de l'Eurovision.

Selon les informations du Corriere Torino et de plusieurs autres médias italiens, ce serait le chanteur Mika qui aurait été choisi pour faire l'animation du prochain concours. L'artiste bénéficie d'une belle notoriété en Italie notamment grâce à sa participation au programme X Factor chez nos voisins alpins. Pour l'heure, le chanteur n'a pas confirmé mais "une annonce doit être faite dans quelques heures", affirme le quotidien local.

L'édition 2022 se tiendra les 10, 12 et 14 mai. C'est la chaîne Rai qui diffusera le concert alors que cela faisait trente ans que l'Italie n'avait pas remporté le concours et le budget prévu frôle les 7 millions d'euros. La victoire de Maneskin, groupe de pop rock qui voulait collaborer avec Amanda Lear avant de gagner en notoriété, avait été entachée par une polémique concernant une supposée consommation de cocaïne du chanteur en plein direct. Damiano David avait accepté de se soumettre à un test anti-drogue revenu négatif. Mais le mal était fait et, aujourd'hui, la Française Barbara Pravi paye les conséquences de cette polémique pour laquelle elle ne peut rien par un boycott des Italiens alors qu'elle organise une tournée européenne...