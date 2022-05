Diaporama : Eurovision 2022 : L'Ukraine grande favorite, la chanteuse suédoise toute en transparence...

1 / 63 Eurovision 2022 : L'Ukraine grande favorite, la chanteuse suédoise toute en transparence...

2 / 63 Alvan & Ahez, représentants de la France, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, Italie.

3 / 63 Cornelia Jakobs, Sweden, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

Photocall of the opening ceremony of the Eurovision Song Contest 2022 in Turin. May 8th, 2022.

4 / 63 Malta: Emma Muscat au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

5 / 63 Ucraina: Kalush Orchestra au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

6 / 63 Ronela Hajati from Albania au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

Photocall of the opening ceremony of the Eurovision Song Contest 2022 in Turin. May 8th, 2022.

7 / 63 S10 from the Netherlands au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

Photocall of the opening ceremony of the Eurovision Song Contest 2022 in Turin. May 8th, 2022.

8 / 63 Sheldon Riley, Australia, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

Photocall of the opening ceremony of the Eurovision Song Contest 2022 in Turin. May 8th, 2022.

9 / 63 Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Moldavia, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

10 / 63 The Rasmus, Finland, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

11 / 63 Brooke, Ireland, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

12 / 63 Stefan, Estonia, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

13 / 63 Cornelia Jakobs, Sweden, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

14 / 63 Cornelia Jakobs, Sweden, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

15 / 63 Amanda Georgiadi Tenfjord, Greece, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

16 / 63 Chanel, Spain, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

17 / 63 Subwoolfer, Norway, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

18 / 63 Sam Ryder, United Kingdom, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

19 / 63 Subwoolfer, Norway, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

20 / 63 Kalush Orchestra, Ukraine, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

21 / 63 Cornelia Jakobs, Sweden, au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

22 / 63 Italia: Mahmood & Blanco au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

23 / 63 Italia: Mahmood & Blanco au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

24 / 63 Spagna: Chanel au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

25 / 63 Spagna: Chanel au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

26 / 63 Olanda: S10 au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

27 / 63 Germania: Malik Harris au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

28 / 63 Svezia: Cornelia Jakobs au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

29 / 63 Svizzera: Marius Bear au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

30 / 63 Regno Unito: Sam Ryder au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

31 / 63 Lituania: Monika Liu au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

32 / 63 Moldavia: Zdob si Zdub & Fratii Advahov au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

33 / 63 Romania: WRS au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

34 / 63 Croazia: Mia Dimsic au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

35 / 63 Serbia: Konstrakta au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

36 / 63 Serbia: Konstrakta au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

37 / 63 Australia: Sheldon Riley au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

38 / 63 Croazia: Mia Dimsic au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

39 / 63 Macedonia del Nord: Andrea au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

40 / 63 Azerbaijan: Nadir Rustamli au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

41 / 63 San Marino: Achille Lauro au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

42 / 63 Repubblica Ceca: We Are Domi au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

43 / 63 Carolina di Domenico au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

44 / 63 Mario Acampa, Laura Carusino, Gabriele Corsi, Carolina di Domenico au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

45 / 63 Mario Acampa au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

46 / 63 Mario Acampa, Laura Carusino au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

47 / 63 Albania: Ronela Hajati au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

48 / 63 Norvegia: Subwoolfer au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

49 / 63 Olanda: S10 au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

50 / 63 Belgio: Jeremie Makiese au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

51 / 63 Georgia: Circus Mircus au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

52 / 63 Israele: Michael Ben David au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

53 / 63 Amanda Georgiadi Tenfjord au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

54 / 63 Armenia: Rosa Linn au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

55 / 63 Bulgaria: Intelligent Music Project au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

56 / 63 Islanda: Systur au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

57 / 63 Slovenia: LPS au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

58 / 63 Lettonia au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

59 / 63 Austria: LUM!X feat. Pia Maria au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

60 / 63 Irlanda: Brooke au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

61 / 63 Estonia: Stefan au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.

62 / 63 Finlandia: The Rasmus au photocall de "l'Eurovision 2022" à Turin, le 8 mai 2022.