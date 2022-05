Eurovision 2022 : L'Ukraine gagnante, une place très décevante pour la France

Selon les règles de l'Eurovision, la prochaine édition du concours devrait se tenir en Ukraine, qui serait selon les mots d'Oleh Psiuk "une Ukraine nouvelle, intégrée, développée et florissante". Pour Volodymyr Zelensky, l'Eurovision 2023 devra se tenir dans la ville de Marioupol "libre, pacifique et reconstruite". Stratégique ville portuaire d'Ukraine, Marioupol est toujours intensément bombardée par les Russes selon Kiev.

La France loin, très loin...

La France, qui convoitait après sa première victoire depuis celle de Marie Myriam (L'enfant et l'oiseau) en... 1977, est arrivée avant-dernière avec le groupe Alvan & Ahez. La Française Barbara Pravi, avec sa chanson Voilà, avait manqué de peu l'exploit l'an passé en se classant 2e. Le public français a donné 12 points au Royaume-Uni et 10 points à l'Ukraine. "Il y a un peu de déception, on doit l'avouer, mais nous sommes aussi très fiers d'en être arrivés à ce stade. Nous ne venons pas du tout de ce monde-là, et nous nous sommes produits sur la scène de l'Eurovision, à Turin, ce qui est incroyable. On ne s'attendait déjà pas du tout à gagner l'Eurovision France. Alors peu importent les points, on reste fiers de ce que nous avons accompli", a réagi Sterenn Doridollou auprès du Parisien.