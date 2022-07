Stéphane Bern au concert du 14 juillet : ses incroyables chaussures impressionnent devant Gauthier Capuçon

Ce 14 juillet 2022, après le défilé sur les Champs-Elysées, où Emmanuel et Brigitte Macron ont multiplié les gestes d'affection, Stéphane Bern était aux commandes de l'émission Le concert de Paris, aux côtés de Nadine Sierra et Léa Desandre. Au pied de la tour Eiffel, ils ont présenté ce concert tant attendu, qui a captivé plus de 2,9 millions de téléspectateurs sur France 2, grâce à la présence de l'Orchestre National de France, le Choeur et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Cristian Măcelaru, ainsi que les plus grands solistes internationaux.

Si la musique a envoûté le public, un détail du look de Stéphane Bern n'est pas passé inaperçu. Sur Twitter, les incroyables chaussures arborées par le présentateur ont été largement commentée. Aux pieds, celui qui partage sa vie avec Yori, portait des chaussures tricolores signées Christian Louboutin. Parmi les musiciens présents sur la programmation artistique de cet évènement, il y avait Gautier Capuçon (violoncelle), qui n'est autre qu'en plus d'être un musicien émérite le beau-frère de Laurence Ferrari. Le célèbre frère du violoniste Renaud Capuçon, en couple avec Delphine Borsarello, mère de ses deux filles, Fée (12 ans) et Sissi (9 ans), était très élégant.

Les plus grands noms de la musique classique au service d'une fête populaire

Pour cette 10ème édition sur le thème de l'égalité, on a également pu compter sur la présence du Choeur de Radio France, dirigé par Christophe Grapperon, la Maîtrise de Radio France, et leur chef de choeur Sofi Jeannin, l'Orchestre National de France sous la direction de Cristian Măcelaru. Mais aussi Alice Sara Ott (piano), Leonidas Kavakos (violon), Nadine Sierra (soprano), Lea Desandre (soprano), Stanislas de Barbeyrac (ténor) et Erwin Schrott (baryton-basse). Les plus grands talents de l'art lyrique et de la musique classique se sont ainsi mis au service d'une fête populaire et citoyenne, le temps d'une soirée diffusée sur France 2 et France Inter.

Un superbe concert qui s'est achevé par le feu d'artifice chaque année si scruté, et cette fois-ci conçu par David Proteau et le savoir-faire des équipes de l'artificier Ruggieri.

À cette soirée, étaient notamment présents Anne Hidalgo, - qui a lancé l'événement - Michel Field, Harry Roselmack, Delphine Ernotte, Squeezie, Richard Orlinski, mais aussi Françoise Noguès, mère d'Emmanuel Macron, et deux de ses petits-enfants (les enfants de son fils Laurent Macron).