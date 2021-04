Gautier Capuçon comblé avec sa femme Delphine, "une histoire extraordinaire"

Il en faut des heures de pratique pour arriver au niveau qu'a aujourd'hui atteint le violoncelliste Gautier Capuçon. Le frère du violoniste Renaud Capuçon avoue néanmoins avoir un côté perfectionniste parfois poussé à l'extrême.

Pour éviter de trop s'enfermer dans sa pratique et s'aérer l'esprit, sa solution est toute trouvée. Le violoncelliste réussit à débrancher grâce à ses deux filles, Fée et Sissi, et sa femme Delphine Borsarello, avec qui il est marié depuis septembre 2007, comme il le confie dans le dernier numéro de Voici, sorti le 16 avril.

Aujourd'hui âgé de 39 ans, le natif de Chambéry a connu sa femme lorsqu'il avait 15 ans. "C'est une histoire extraordinaire, une partition qu'on joue ensemble et on se découvre tous les jours. J'ai beaucoup de chance de les avoir, elle et les filles, mes trois princesses", déclare-t-il.

Un papa également très présent pour ses deux filles, qui semblent suivre les traces de leur illustre père. "L'aînée est très douée en violon, mais c'est aussi une petite danseuse très gracieuse. J'adore la voir danser quand je joue", assure-t-il, avant d'ajouter concernant son autre fille : "La plus petite s'est vraiment mise au violoncelle avec moi pendant le confinement. Je suis heureux que la musique les aide à canaliser leur énergie et à s'exprimer."

Excédé par la situation actuelle

Gautier Capuçon s'est également exprimé sur la période très difficile que vivent les artistes actuellement. Ils sont pour la plupart dans l'expectative et contraints d'attendre la réouverture des salles de spectacle. "Tous les concerts avec du public sont annulés donc on essaye d'inventer des choses nouvelles, mais c'est vrai que les salles vides, moi je n'en peux plus", s'exaspère le violoncelliste.