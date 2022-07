Diaporama : Stéphane Bern au concert du 14 juillet : ses incroyables chaussures impressionnent devant Gauthier Capuçon

Exclusif - Stéphane Bern (Chaussures Louboutin aux couleurs Bleu Blanc Rouge), Nadine Sierra et Léa Desandre - Enregistrement de l'émission "Le concert de Paris" à la Tour Eiffel , diffusé sur France 2 © Pierre Perusseau-Tiziano da Silva / Bestimage

Exclusif - Stéphane Bern (Chaussures Louboutin aux couleurs Bleu Blanc Rouge) et Gautier Capuçon - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Le concert de Paris" à la Tour Eiffel pour le 14 Juillet à Paris © Pierre Perusseau-Tiziano da Silva / Bestimage

Exclusif - Stéphane Bern (Chaussures Louboutin aux couleurs Bleu Blanc Rouge) et Anne Hildalgo - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Le concert de Paris" à la Tour Eiffel pour le 14 Juillet à Paris © Pierre Perusseau-Tiziano da Silva / Bestimage

Exclusif - Jérôme Ducros et Gautier Capuçon - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Le concert de Paris" à la Tour Eiffel pour le 14 Juillet à Paris © Pierre Perusseau-Tiziano da Silva / Bestimage

11 / 99

Exclusif - Stéphane Bern - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Le concert de Paris" à la Tour Eiffel pour le 14 Juillet à Paris © Tiziano da Silva-Pierre Perusseau / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse