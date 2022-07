Emmanuel Macron et Brigitte complices lors du défilé du 14 juillet : ce tendre baiser très remarqué

La fête nationale du 14 juillet est un événement toujours très attendu. Le public est présent pour le traditionnel défilé qui se déroule aux Champs-Elysées. Emmanuel Macron a fait son arrivée aux alentours de 10 heures. Et, alors qu'il se dirigeait vers la tribune officielle pour saluer les invités présents à cette cérémonie, des images captées par nos confrères de France 2, lors de leur édition spéciale, ne sont pas passées inaperçues.

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte forment un couple uni depuis des années. La Première Dame a été à ses côtés à chaque moment important de sa vie. Et bien entendu, elle était présente ce jeudi 14 juillet, sur les Champs-Elysées. L'ancienne professeure de français et de latin - sublime en robe blanche à motifs signée Louis Vuitton - était déjà sur place quand son cher et tendre a fait son arrivée, dans son élégant costume bleu. Alors, quand il a regagné la tribune officielle, c'est elle qu'il a saluée en premier.

Après avoir marqué une pause, Emmanuel Macron a pris la main de Brigitte pour lui y déposer un baiser. Un geste délicat et romantique qui a plu à la Première Dame si l'on en croit le doux sourire qu'elle a affiché après son baise-main. Un beau moment à retrouver dans notre diaporama. Le président de la République s'est ensuite dirigé vers les invités qui se trouvaient à la tribune officielle. Parmi eux, il y avait notamment Gérard Larcher (le président du Sénat), Bruno Lemaire (ministre de l'économie), Catherine Colonna (ministre des affaires étrangères) ou encore Pap Ndiaye (ministre de l'éducation nationale).

Autre séquence qui a beaucoup fait parler. Avant de se rendre à la tribune officielle, Brigitte Macron a été filmée en train de saluer de nombreuses personnes. C'est alors que... Naomi Campbell a fait son arrivée. Les deux femmes se sont fait la bise et ont échangé quelques mots avant que la Première Dame ne la présente aux femmes avec lesquelles elle était. Elles ont ensuite toutes les deux rejoint la tribune pour saluer les invités déjà sur place.