Les Macron au G7 : Brigitte brille en col lavallière, Emmanuel fait tomber la veste !

Après le Royaume-Uni en 2021, la nouvelle édition du G7, sommet des dirigeants de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de l'Italie, du Japon, de la Grande-Bretagne et de la France, s'est déroulée en Allemagne. Les politiques avaient rendez-vous en Bavière plus précisément, mais pas pour goûter aux paysages enchanteurs qui ont inspiré les contes de fées, puisque l'ordre du jour est marqué notamment par la situation de l'Ukraine face à la Russie. Un événement chargé durant lequel le couple présidentiel français formé par Emmanuel et Brigitte Macron est apparu pour soudé que jamais.

Les sept chefs d'Etat se sont attelés sans tarder aux priorités de ce sommet qui se tient jusqu'à mardi 28 juin 2022 dans un contexte de crises multiples : la guerre en Ukraine, les menaces sur la sécurité alimentaire et énergétique, l'urgence climatique. Soucieux d'envoyer un signal fort de soutien à Kiev, le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont annoncé un embargo sur les importations d'or russe, avant même que la décision ne soit formalisée par l'ensemble du G7. Hôte du sommet, le chancelier allemand Olaf Scholz a également loué l'unité des alliés, à laquelle "Poutine ne s'attendait pas". Les dirigeants ne se sont pas privés, lors d'un échange informel capté par les caméras, de tourner en dérision le président russe et sa pose torse nu lors d'une séance photo en 2009.

