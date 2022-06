Rachida Dati rembarrée physiquement par une ministre : Scène tendue en direct

Rachida Dati, reine des plateaux d'émissions politiques, était très en forme ce 19 juin 2022 pour commenter les résultats du second tour des législatives. L'ancienne Garde des Sceaux a fait le bonheur des téléspectateurs peu enthousiastes face à ces élections fortement marquées par l'abstention, les mauvais résultats de la majorité présidentielle, les premiers pas de la Nupes et les scores du Rassemblement national. Après avoir vanné le ministre Gabriel Attal sur TF1, la politique de 56 ans était attendue dans les locaux de BFMTV.

Adepte de la punchline notamment lors du Conseil de Paris où elle attaque sa meilleure ennemie Anne Hidalgo, Rachida Dati manie comme personne le sens de la répartie. Franche et passionnée, elle est remarquée pour sa sincérité comme sa loyauté avec sa famille LR malgré la débâcle des présidentielles et le score catastrophique de Valérie Pécresse (4,75%). Sur BFMTV, elle n'est pas restée dans son coin malgré le nombre important d'intervenants au cours de la soirée coanimée par Maxime Switek et Apolline de Malherbe. Avec sa phrase choc "ça va être la fête au village", elle en a marqué plus d'un mais ce n'est pas tout.

La députée LREM Yaël Braun-Pivet, réélue dans les Yvelines, a subi une Rachida Dati plus enflammée que jamais. Assises l'une à côté de l'autre, les deux femmes n'avaient manifestement pas assez d'espace pour s'exprimer. Dans un premier temps, Rachida Dati a été surprise de voir sa rivale de la majorité râler juste à côté d'elle alors qu'elle s'exprimait sur la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale qu'elle décrit comme "ingouvernable" : "Je ne vous montre pas vous, n'ayez pas peur." Celle qui va pouvoir garder son poste de ministre des Outre-mers explique alors, non sans agacement : "C'est très désagréable la main devant le visage, c'est tout. (...) Je ne suis pas tendue. Je trouve simplement qu'il y a un espace à peu près vital, qui n'est pas le vôtre. Donc chacun de son côté."

Mais le mot de la fin sera pas pour l'ex-ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy. "Avec les gens comme vous, on ne se mélange pas", dit-elle. "Je ne vois pas le rapport", rétorque sa voisine. "Si, c'est exactement ce que vous venez de sous-entendre", conclut la célèbre maman de Zohra (13 ans).