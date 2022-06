Rachida Dati tactile avec Gabriel Attal : elle recadre cash le ministre excédé

La tension est grande à la télévision mais elle l'est encore plus au sein du gouvernement. La République en marche a obtenu 224 sièges et la Nupes 149. Certains hommes forts du parti, comme Christophe Castaner et Richard Ferrand, ont été éliminés et ne retrouveront pas leur place dans l'hémicycle. Côté ministre, la déception est grande pour Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, et Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique qui doivent démissionner du gouvernement, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron en suivant la tradition politique.