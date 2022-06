Gabriel Attal et son amoureux Stéphane Séjourné : "Ça a été le crush immédiat"

En devenant porte-parole du gouvernement Castex durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal a vu plus que jamais les projecteurs se braquer sur lui. À 33 ans, il est désormais ministre délégué des Comptes publics depuis le remaniement ministériel, conséquence de la réélection du président français. Et il a obtenu au premier tour des législatives le meilleur score des ministres-candidats (48,06 %) dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine ; il attendait le second tour avec décontraction dimanche 19 juin. En étant porté dans les hautes sphères gouvernementales, il a également vu sa vie privée être mise en lumière. En couple avec le président du groupe Renew au Parlement européen, Stéphane Séjourné (37 ans), il forme un duo amoureux et professionnel particulièrement influent.

Dans une enquête publiée dans Le Monde au mois de novembre 2021, le couple formé par Gabriel Attal et Stéphane Séjourné a été décrypté. Ils se sont rencontrés lors d'une réunion de travail début 2015, au sein du ministère de l'Economie, sur "l'avenir des professions de santé dans la perspective de la libéralisation des professions protégées dans la future loi Macron". Gabriel Attal est conseiller de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, tandis que Stéphane Séjourné est celui du futur candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron. "Ça a été le crush immédiat entre les deux", se souvient un participant de la réunion. Le fringant Gabriel va parfois venir chercher son compagnon les soirs de travail tardif pour le mouvement En Marche !, mais rien de plus. Les amoureux vont néanmoins décider de se pacser, "au cas où ils devraient quitter la France". En effet, rien n'assure la victoire du candidat Macron et Attal a eu une proposition de poste à l'ONU, au siège à New York.

Puis vient la victoire de La République en Marche et d'Emmanuel Macron au mois de mai 2017. Elle fait basculer les vies des deux hommes. On peut voir la complicité entre eux avec un tweet publié quelques mois après. Une photo de groupe avec Pierre Person et Sacha Houlié, des amis de la faculté avec qui ils ont milité au Mouvement des jeunes socialistes à Poitiers, soit la "bande de Poitiers", l'aile gauche de la majorité LREM. Le cliché a été pris "à la pointe du Trec'h, tout au nord de l'Ile-aux-Moines, au coeur du golfe du Morbihan, dans un ancien hangar ostréicole devenu la propriété du grand-père de Gabriel Attal".