Gabriel Attal : Son compagnon Stéphane Séjourné obtient une sacrée promotion !

Belle nouvelle pour l'eurodéputé LREM Stéphane Séjourné. D'après Le Figaro, il sera élu ce 19 octobre 2021 président du groupe Renew Europe, la troisième force du Parlement européen. Cette promotion va lui permettre de gravir les échelons du Parlement européen, à seulement 36 ans. Une ascension puissante pour le compagnon de Gabriel Attal.

L'élection de Stéphane Séjourné est certaine d'après le quotidien Le Figaro, à la tête du groupe Renew Europe, la troisième force politique de l'Hémicycle derrière les chrétiens-démocrates du PPE et les sociaux-démocrates. En effet, étant le seul à s'être présenté pour la succession du Roumain Dacian Ciolos, rappelé en son pays pour tenter de former un gouvernement, l'homme politique français est sûr d'obtenir cette promotion.

Un travail qui risque de ne pas être évident, en raison des nombreux avis divergents au sein des eurodéputés, comme "le salaire minimum européen ou les questions de dette et de déficits publics", souligne Le Figaro. Des difficultés doublées par la présidence française de l'Union européenne dès le 1er janvier 2022 et les élections présidentielles en France. Des voix s'élèvent au sein de l'UE sur la prédominance hexagonale sur ce groupe européen. Dans cette optique, "Stéphane Séjourné va également abandonner ses fonctions de conseiller politique auprès d'Emmanuel Macron et a, par ailleurs, promis de s'installer à Bruxelles", précise le journal.

Vivre en Belgique, une décision qui aura certainement une influence sur son couple avec Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement Castex. Les amoureux sauront rester discrets sur ce sujet. Le secrétaire d'Etat de 32 ans a été outé publiquement par l'avocat et proche des Gilets Jaunes, Juan Branco, mais il prend soin à ne pas aborder plus sa vie privée comme son compagnon, chacun préservant son histoire et sa carrière professionnelle.