Diaporama Gabriel Attal : Son compagnon Stéphane Séjourné obtient une sacrée promotion !

Stéphane Séjourné, directeur de campagne Renaissance de la liste LREM - Premier grand meeting de la République En Marche aux docks d'Aubervilliers pour lancer la campagne Renaissance des prochaines élections européennes, Aubervilliers, le 30 Mars 2019. © Dominique Jacovides / Bestimage

First meeting of LREM, La République en Marche! (The Republic on the move!) at the docks of Aubervilliers, launch of the campaign for the next European elections, Aubervilliers, France, March 30th 2019.