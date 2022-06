Législatives 2022 : Une ministre du gouvernement Borne déjà battue !

Lors du premier tour des élections législatives, la Nupes (coalition des partis de gauche) et Ensemble ! (coalition des partis de la majorité présidentielle) ont fait jeu égal dans les urnes. Pour Emmanuel Macron, réélu en avril dernier pour un second mandat comme président de la République, l'enjeu est important : obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas gagné d'avance. D'ores et déjà, une de ses ministres a été battue lors du second tour du scrutin.

En effet, Justine Benin a été battue samedi 18 juin au second tour des législatives dans la 2e circonscription de Guadeloupe, avec 41,35 % des voix derrière Christian Baptiste (DVG), soutenu par la Nupes, élu avec 58,65 % des voix, a annoncé la préfecture de Guadeloupe dans un communiqué. Elle occupait depuis quelques semaines le poste de Secrétaire d'Etat à la mer, dans le gouvernement de la toute nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne (elle-même candidate dans le Calvados). Députée sortante, Justine Benin jouait son poste au gouvernement lors de ce scrutin car l'exécutif avait rappelé en amont du vote qu'en cas d'échec aux législatives le ministre candidat devrait quitter le gouvernement conformément à une règle non écrite mais déjà appliquée en 2017 par le président.

Après cet échec électoral, qui doit faire trembler quelques autres ministres pas totalement assurés de leur place (à l'instar d'Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique ou Clément Beaune, Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes), Justine Benin a réagi sur RCI quant à son avenir. "En l'état actuel des choses [elle n'avait] pas encore eu de réponse à cela" et devrait être fixée "d'ici lundi", a-t-elle dit selon l'AFP.

Pour Jean-Luc Mélenchon, candidat malheureux à la présidentielle de 2022 et chef de file de la Nupes (qui regroupe LFI, PS, PC et EELV), l'enjeu de ce second tour des législatives est d'obtenir une majorité pour espérer imposer une cohabitation au président et être nommé Premier ministre. Là encore, le pari n'est pas gagné non plus. En revanche, la Nupes pourrait imposer au gouvernement une majorité relative, rendant difficile le vote de ses futures lois...