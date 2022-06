"Ça va être la fête au village" : Rachida Dati se lâche en direct sur BFMTV

Par Samya Yakoubaly Rédactrice Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.

Multipliant les phrases choc et les réponses cash à ses adversaires politiques, Rachida Dati a encore une fois fait sensation à la télévision. Devant les journalistes Apolline de Malherbe et Maxime Switek sur BFMTV, elle a littéralement assuré le show pour le second tour des législatives 2022.

Intronisée "reine du clash" depuis ses dernières prestations aux soirées électorales pour les présidentielles, Rachida Dati a également fait sensation pour les législatives. Si ce vote marqué par un fort taux d'abstention montre le désintérêt des Français et Françaises pour cette élection, les apparitions à la télévision de la femme politique redonne un coup de fouet au débat. Sur BFMTV, celle qui était peu avant sur le plateau de TF1 ne manque pas à la réputation d'as de la punchline politique de l'ancienne ministre de la Justice. Au côté de la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire, la mine des mauvais jours après les mauvais résultats de la majorité présidentielle, Rachida Dati était plus énergique que jamais pour défendre ses idées : "On n'est pas dépendant nous [Les Républicains], on n'est pas sous tutelle. Parce que là, En marche vont être sous tutelle de la Nupes. Vous allez voir la fête au village à l'Assemblée nationale. Parce que ça va être ingouvernable ! Vous allez porter des débats qui ne servent pas les Français. Ça va être la GPA, le wokisme..."

La maman de Zohra (13 ans) fait des apparitions mémorables à la télévision, forte de sa franchise, son sens de la répartie et sa loyauté envers son mouvement, tandis que son parti a connu une cuisante défaite électorale aux présidentielles avec les 4,75% de Valérie Pécresse. Le Parisien a analysé les résultats des législatives ce 19 juin 2022 : "A l'issue du second tour, les Républicains perdent leur place de leader de l'opposition à l'Assemblée nationale, mais réussissent à sauver une soixantaine de sièges. Et pourraient acquérir un rôle majeur, alors qu'Emmanuel Macron a échoué à obtenir la majorité absolue." Le parti, dirigé par Christian Jacob, peut également toujours compter sur ses sénateurs.