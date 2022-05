Olivia Grégoire, maman et porte-parole du gouvernement : "J'ai une petite fille qui n'a pas 6 mois"

Avec le remaniement ministériel qui a suivi la réélection d'Emmanuel Macron, Olivia Grégoire a quitté son poste de secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable qu'elle occupait depuis juillet 2020 pour remplacer Gabriel Attal au poste de porte-parole. Ce dernier est désormais ministre de l'Action et des Comptes publics. La femme politique de 43 ans débute son travail sous l'égide de la Première ministre Elisabeth Borne les mains pleines de dossiers chargés : le pouvoir d'achat, les législatives, la polémique Damien Abad et dernièrement le fiasco au Stade de France lors de la Ligue des Champions. La représentante de l'exécutif est donc plus que jamais sur le qui-vive pour affronter tous les sujets. En interview au Parisien, elle veut montrer toute sa conviction de femme politique mais également de jeune maman.

"Mon objectif est de décoder les actions du gouvernement dans une période et un monde compliqués. Il faut toujours se méfier des réponses simplistes. J'ai conscience de la confiance qui m'est faite", explique Olivia Grégoire. La députée LREM de la 12e circonscription de Paris, également candidate à sa réélection, se confie ensuite plus intimement pour préciser son état d'esprit : "À titre personnel, j'ai une petite fille qui n'a pas six mois. Ce qui me donne de la force, ce sont toutes les mamans qui, parfois, n'ont pas la chance d'avoir un conjoint présent à leur côté et qui sont seules à gérer. Elles se débrouillent entre la vie professionnelle et un enfant en bas âge et avec beaucoup de courage, elles y arrivent. Elles m'inspirent."

L'ancienne compagne de Manuel Valls s'était épanchée quelques mois plus tôt sur sa récente maternité sur le plateau de LCI en février dernier, saluant déjà les femmes qui allient maternité et travail : "Il y en a tous les jours qui sont bien plus courageuses que moi, qui travaillent, en étant enceinte, maman. C'est un challenge au féminin. C'est important de dire qu'il y a des femmes politiques qui sont des femmes tout à fait normale." Durant son passage télévisé son bien-aimé Philippe Aubry qui donne le biberon, partageant les tâches de la parentalité pour qu'elle puisse reprendre le travail. Heureuse maman d'un bébé "miracle" - elle s'est battue trois ans pour accueillir sa fille -, Olivia Grégoire veut montrer une image positive et forte de la maternité et de la place des femmes dans le milieu professionnel.