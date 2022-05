Estelle Mossely : "Gazée, bousculée", la boxeuse se lâche après les incidents au Stade de France

C'est une soirée qui devait être un grand moment de sport pour tous les amateurs de football, mais qui a rapidement viré au cauchemar. Conséquence de la guerre en Ukraine, la finale de la Ligue des champions a dû être délocalisée et le Stade de France a été choisi pour accueillir cet évènement au rayonnement planétaire. Cette année, deux équipes de légende se sont affrontées, le Real Madrid et Liverpool. Les supporters des deux équipes se sont déplacés en masse et on comptait plus de 60 000 anglais à Paris pour le week-end. Un afflux de personnes que n'ont pas réussi à contenir les autorités et de nombreux spectateurs se sont retrouvés bloqués aux portes du Stade de France pendant des heures.

Parmi eux, la boxeuse Estelle Mossely , qui s'est exprimée sur Twitter et n'a pas caché sa frustration et son agacement face à une situation aussi désespérante. "C'est un scandale ce qu'il se passe au Stade de France ! Bloquée depuis plus d'une heure, gazée, bousculée...", écrit-elle sur les coups de 10h 13 du soir, soit à la fin de la première mi-temps du match, qui a dû être retardée de 30 minutes en raison des nombreux débordements.

Enfin dans le stade... On verra au moins la deuxième mi-temps

Visiblement dégoûtée de la tournure prise par les évènements, l'ex femme de Tony Yoka ne mâche pas ses mots. "L'accès au stade a été fermé avant même le coup d'envoi. Et c'est juste maintenant qu'ils décident 'd'évacuer' les gens. Pour rappel, tous ont des billets pour rentrer, SCANDALEUX !", s'insurge-t-elle. Une situation qui va durer encore de nombreuses minutes pour la jeune maman de deux enfants, qui va finir par rentrer dans le stade à 22h45. "Enfin dans le stade... On verra au moins la deuxième mi-temps, mais ce ne sera malheureusement pas le cas pour beaucoup de personnes encore bloquées à l'extérieur", conclut-elle son histoire pour le moins décourageante...