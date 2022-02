Olivia Grégoire maman : La secrétaire d'état et ex de Manuel Valls s'exprime sans fard

Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire a mis son travail en pause à la fin de l'année 2021 pour accueillir la naissance de son premier enfant tant attendu avec son compagnon Philippe Aubry : la petite Romy née le 12 décembre dernier. Pour son retour dans les bureaux du gouvernement, la femme politique de 43 ans a répondu aux questions de Darius Rochebin sur LCI ce 19 février, abordant en toute sincérité sa maternité et notamment l'une des épreuves qu'elle a dû affronter.

L'ex-compagne de l'ancien Premier ministre Manuel Valls s'est battue pendant trois ans pour accueillir l'arrivée de sa fille, un "bébé miracle". Très épanouie durant sa grossesse, n'hésitant pas à affronter les dossiers les plus complexes, Olivia Grégoire avait toutefois dû faire face à un moment difficile. En effet, elle confie sur LCI que le fait d'avoir médiatisé sa vaccination contre la Covid-19 en étant enceinte - un geste réalisé par le ministre de la Santé Olivier Véran, souhaitant être utile à la cause, lui avait valu de violents commentaires sur les réseaux sociaux : "Ça reste un épisode sympathique et important, mais aussi de violences politiques. Le nombre de messages que j'ai pu recevoir à la suite de cette vaccination, de cette image que j'ai voulu publique. Cette violence de la part des antivax... Ça restera un assez mauvais souvenir, pas tant à cause de la piqûre mais à cause des messages haineux. Mais c'était utile pour les femmes enceintes. Il fallait attendre qu'on est assez de recul, et on en avait désormais."

Olivia Grégoire a souhaité ensuite saluer toutes les autres femmes qui allient maternité et travail : "Il y en a tous les jours qui sont bien plus courageuses que moi, qui travaillent, en étant enceinte, maman. C'est un challenge au féminin. C'est important de dire qu'il y a des femmes politiques qui sont des femmes tout à fait normale." L'ancienne députée a songé à amener sa fille sur le plateau de télévision, mais "ça aurait été un peu bruyant", a-t-elle confié avec humour. Elle salue au passage "son homme", qui donne le biberon, ce qui lui permet d'être face aux spectateurs.

Un premier bébé du gouvernement Castex et même du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président de la République et son épouse Brigitte Macron ont accueilli l'heureux événement avec chaleur et de façon sympathique. "Un peu de bonheur dans ces années qui ont été difficiles", a conclu Olivia Grégoire sur le sujet.