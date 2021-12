Olivia Grégoire est maman ! La secrétaire d'Etat comblée après "trois ans de combats et d'espoir"

Carnet rose à Bercy ! Dans sa nouvelle édition du jeudi 30 décembre 2021, le magazine Paris Match annonce la naissance du premier enfant d'Olivia Grégoire, la secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable. Un heureux événement survenu le 12 décembre dernier à l'hôpital parisien Necker et dont elle rêvait depuis longtemps avec son compagnon, Philippe Aubry. Le couple forme désormais une famille de trois avec sa petite fille, baptisée Romy.

Nos confrères rapportent que Jean Castex a été "le premier à téléphoner à sa ministre". Il faut dire qu'il s'agit du tout premier bébé de son gouvernement. Le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron ont eux aussi félicité les jeunes parents. De son côté, Olivia Grégoire "se remet doucement de son premier accouchement" et savoure ce bonheur tant attendu, car "ce bébé est un petit miracle". L'ex-députée LREM de Paris, âgée de 43 ans, confie en effet qu'il "est le fruit de trois ans de combats et d'espoir" et qu'elle l'a "voulu plus que tout".

Pas question d'abréger son congé maternité : Olivia Grégoire allaite sa petite Romy et elle ne regagnera son ministère qu'en février prochain, avant de s'impliquer dans la campagne présidentielle de 2022. Malgré tout, elle télétravaille et continue de suivre de près les dossiers de son cabinet. Déterminée à concilier carrière politique et vie de famille, l'ex-de Manuel Valls "ne vise pas nécessairement le diplôme de Superwoman", mais elle a "à coeur d'être à la fois une femme, une maman et une politique".

Olivia Grégoire avait fait parler d'elle en juillet dernier, alors qu'elle en était à son cinquième mois de grossesse, en acceptant de se faire vacciner contre la Covid-19 devant les caméras, par le ministre de la Santé Olivier Véran.