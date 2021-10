Olivia Grégoire enceinte et toujours active : son ventre très rond ne l'arrête pas

La secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire a fait une belle apparition le 19 octobre 2021 lors du congrès Meet'Up Greentech à Paris. Portant une veste mi-longue grise et un top noir, elle a affiché sa mine radieuse et son ventre qui s'arrondit de plus en plus. En effet, la femme politique de 43 ans attend son premier enfant et est plus motivée que jamais dans son travail. "On est pas enceinte du cerveau", avait-elle déclaré à Paris Match en commentant son hyperactivité et l'arrivée de son bébé attendu pour Noël. C'est ce qu'on appelle une grossesse épanouissante !

Le lendemain, on pouvait la voir sur le plateau de l'émission Calvi 3D sur BFMTV pour parler du pouvoir d'achat des Français mais pas seulement. Olivia Grégoire sort également un livre, Et après ? Pour un capitalisme citoyen (éditions Impact), dont la préface a été signée par Emmanuel Macron. Le présentateur Yves Calvi lui demande alors si les ministres ont le temps d'écrire des livres, alors que les membres du gouvernement ne manquent pas de dossier à traiter. Loin de s'offusquer, l'ancienne compagne de Manuel Valls répond : "Non. Mais est-ce que c'est le rôle d'un ministre de montrer la cohérence de l'action économique du gouvernement depuis bientôt 5 ans en traçant des perspectives ? Oui."