Rachida Dati : De "nana que tout le monde détestait dans son parti" à reine du clash indispensable

Celles et ceux qui ont trouvé la campagne présidentielle pas très folichonne et encore plus celle des législatives s'accordent toutefois sur un point : Rachida Dati a mis l'ambiance ! L'ancienne ministre de la Justice a fait sensation sur les plateaux des soirées électorales en cette année 2022, qualifiée de reine du clash, de la punchline ou encore du buzz. Le Parisien est revenue sur la puissance médiatique de la célèbre ministre de Nicolas Sarkozy.

En étant promue ministre de la Justice il y a quinze ans déjà, Rachida Dati a vu sa carrière et aussi sa notoriété exploser, devenant un phénomène avec également sa grossesse à 42 ans. Cependant, Le Parisien qui s'est intéressée à la popularité médiatique de la femme politique de 56 ans souligne qu'elle s'était fait discrète depuis son échec aux municipales parisiennes en 2020, face à sa meilleure ennemie Anne Hidalgo. Avec les présidentielles, sa côte est revenue au top, elle qui a soutenu jusqu'au bout sa famille LR et Valérie Pécresse, sans manquer toutefois de lancer quelques critiques féroces.

"Elle a su conserver une espèce d'aura. Face à ceux qui sont partis à La République en Marche ou encore au Rassemblement national, elle n'a jamais changé de cap. La nana que tout le monde détestait au sein de son parti a montré qu'elle était restée fidèle à son groupe", estime un ponte de France Télévisions. Pour un autre, "elle est un point de repère pour les nostalgiques de Nicolas Sarkozy et du passé d'une droite glorieuse". Un cadre de RMC ajoute : "C'est une femme qui n'a pas peur, qui va au combat.Cela se voit à l'antenne. Et lui garantit d'être souvent réinvitée." Un journaliste de BFM note lui qu'elle "a aussi l'avantage d'être une femme, identifiée par les téléspectateurs, ce que l'on trouve de moins en moins".

Pascal Praud, figure de Cnews et amateur de clash dans ses émissions fait un portrait implacable de Rachida Dati : "elle est cash, directe, sincère, volcanique et surtout très crédible. Elle fait des phrases courtes, sort des punchlines à tout-va... Elle est très forte. Et elle a tout compris de la télévision." C'est ainsi qu'elle a fait des merveilles sur TF1 et sur France 2 à plusieurs reprises durant les soirées électorales. Que ce soit en clashant en s'attaquant à Sandrine Rousseau face à Anne-Sophie Lapix, ou en visant Clémentine Autain à deux reprises, après la réélection d'Emmanuel Macron puis pour le premier tour des législatives. Sa franchise et sa loyauté lui valent des éloges de la part des internautes qui reprennent ses buzz et elle réussit le tour de force de susciter souvent l'admiration et le respect si l'on observe les commentaires sur le net, chose rare sur la Toile impitoyable...