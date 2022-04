"Arrête de nous parler comme à des domestiques !" Rachida Dati clashe Valérie Pécresse

Peu après la victoire d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles le 24 avril 2022, les journalistes de Libération Charlotte Chaffanjon et Dominique Albertini ont publié, d'abord en ligne, l'ouvrage Macron 2 - Les secrets d'une réélection (éditions de l'Archipel). Avec ce livre, ils retracent la campagne présidentielle jusqu'à l'annonce de la réélection du président avec 58,5% des voix. "Le récit varie peu [de celui publié dans Libération], nous explique Dominique Albertini. Mais on produit de la matière, de l'analyse en plus, des conversations, des entretiens qui donnent à voir un aspect moins connu de la campagne", a expliqué Dominique Albertini à France Culture. C'est ainsi que l'on peut y lire des "off" passionnants, pas seulement autour du chef de l'Etat mais également sur ses adversaires, les membres des Républicains Rachida Dati et Valérie Pécresse, comme l'a repéré Gala.

Avec 4,75% des voix au premier tour des présidentielles, Valérie Pécresse a réalisé un score catastrophique, quinze ans après la glorieuse victoire de son parti et de Nicolas Sarkozy. Dans son propre camp, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France n'a pas été épargnée, notamment par Rachida Dati qui l'a soutenue toutefois jusqu'au bout. Dans le livre Macron 2, les auteurs reviennent sur les relations entre les deux femmes d'influence. Ils rapportent notamment les déclarations de l'ancienne ministre de la Justice au printemps 2021, soit avant que l'ancienne candidate de droite ne se présente à la Présidentielle.

"Elle prend tout le temps les gens de haut. En réunion, je lui ai dit : 'Valérie, tu arrêtes de nous parler comme à des domestiques !' Et elle répond : 'Ah oui, c'est vrai, tu as raison !'", avait confié Rachida Dati, ajoutant que de nombreuses personnalités du parti pensaient pareil. "Chez LR, ils ne veulent même pas qu'elle vienne à la commission d'investiture, elle se ferait jeter des canettes à la figure", avait-elle poursuivi. En 2020, la maire du 7e arrondissement s'était exprimée dans The Times à propos d'une éventuelle candidature à l'Elysée, des propos sur lesquels elle est revenue dans ce nouvel ouvrage : "À l'époque, on avait l'impression que tout le monde pouvait l'être [candidat]. Donc, à un moment, pourquoi serais-je moins légitime que Pécresse ? Je voulais voir la réaction du journaliste." Soulignant que Valérie Pécresse était considérée comme une "évidence" par leurs pairs, elle regrettait susciter peu d'enthousiasme, voire du mépris : "Alors que moi, c'est : 'Ah bon, la gitane, là ?'"

Durant cette campagne présidentielle, la mère de Zohra a en tout cas fait sensation par ses prises de positions en toute sincérité. Assumant ses choix, affirmant ses idées et défendant ses principes, Rachida Dati détonne dans un milieu où la langue de bois prime.