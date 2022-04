"Oubliez-moi" : Rachida Dati plus cash que jamais face à Anne-Claire Coudray et Clémentine Autain

Par Samya Yakoubaly Rédactrice Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.

Lors de la soirée du second tour des présidentielles ce 24 avril 2022 sur TF1, Rachida Dati a dégainé des punchlines acides à ses interlocuteurs, fidèle à sa réputation de femme politique cash et sans langue de bois. La présentatrice Anne-Claire Coudray et l'Insoumise Clémentine Autain n'ont pas été épargnées.

La vritable star de la soire lectorale du second tour, videmment c'est elle pic.twitter.com/JsPJ4Y5x8D — Quotidien (@Qofficiel) April 24, 2022

Durant la soirée du premier tour le 10 avril, c'est sur le plateau de France 2 devant Anne-Sophie Lapix que Rachida Dati avait été impitoyable, assurant comme à son habitude le show et refusant de manier la langue de bois. Elle n'avait pas épargné avec sa colère légendaire une autre femme politique, Sandrine Rousseau d'Europe Ecologie les Verts.