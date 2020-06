Nicolas Sarkozy : Sans masque, il affiche son soutien à Rachida Dati

Le 28 juin 2020, Nicolas Sarkozy est allé voter au second tour des élections municipales à l'école élémentaire Lafontaine dans le 16e arrondissement de Paris. Venu sans son épouse Carla Bruni-Sarkozy (qui a voté plus tard dans la matinée), la venue de l'ancien chef de l'État était très attendue dans le bureau de vote parisien. En effet, l'ancien président de la République a toujours montré un engagement sans faille pour la candidate LR à la mairie de Paris, Rachida Dati. Lors d'un précédent meeting en mars 2020, il n'avait d'ailleurs pas tari d'éloges à l'intention de son ancienne Garde des Sceaux : "Rachida, c'est quelqu'un de fidèle, c'est juste de lui rendre ce qu'elle m'a donné. Car dans la politique, dire de quelqu'un qu'il est fidèle, wahou... c'est un truc énorme, c'est une maladie extrêmement rare."

J'ai toujours pu compter sur elle

Très engagé pour soutenir la candidate Les Républicains dans cette bataille à la mairie de Paris, il avait souligné les convictions et les valeurs de son ancienne protégée. "J'ai toujours pu compter sur elle, et aujourd'hui, tu peux compter sur moi. Pour te dire une chose et ça me fait plaisir de voir ce succès et cette dynamique" avait-il déclaré en s'adressant à celle qui occupa le poste de conseillère au ministère de l'Intérieur en 2002. "Tant de fois la droite s'est trompée en choisissant telle ou telle catégorie. Rachida, c'est la capacité à être entendue par la France du peuple, par la France qui travaille, la France qui cotise", avait également souligné Nicolas Sarkozy lors du meeting organisé salle Gaveau en mars 2020.

Opposée à Agnès Buzyn et à Anne Hidalgo - actuelle maire de Paris, candidate favorite à sa réélection - Rachida Dati peut en tout cas compter sur le soutien et sur la voix de l'ancien chef de l'État. À l'issue du premier tour des élections municipales en mars 2020, Anne Hidalgo recueillait presque 30% des votes, la candidate LR Rachida Dati (22%) et Agnès Buzyn (17 à 18%). À la mi-journée, 15,29 % des électeurs sont allés voter au second tour des municipales 2020.