Rachida Dati hilare et radieuse face à Valérie Pécresse, après avoir flingué l'un de ses proches

Les temps sont durs pour la famille politique des Républicains et le meeting parisien de Valérie Pécresse, aussi attendu qu'il est désormais décrié, ne simplifie pas les choses. Toutefois, alors que les ralliements vers Emmanuel Macron ou vers Eric Zemmour ont ponctué la semaine précédente, certaines personnalités LR affichent leur soutien à la présidente de la région Ile-de-France, malgré certains différends. C'est le cas de Rachida Dati.

Ce 13 février 2022 au Zénith de Paris pour la grande rencontre de Valérie Pécresse avec les militants LR, Rachida Dati était au premier rang. Sa présence était scrutée, quelques jours après avoir littéralement flingué, et comme elle seule sait si bien le faire, le directeur de la campagne de la candidate pour les présidentielles. Immenses sourires, éclats de rire et sérénité affichée, Rachida Dati montre que malgré les points de mésentente qu'elle a avec sa collègue, elle est plus que jamais à sa place.

Rachida Dati a d'ailleurs réagi aux paroles de sa meilleure ennemie, Anne Hidalgo, actuelle maire de Paris et candidate socialiste pour la présidentielle qui reprochait à Valérie Pécresse de sombrer dans des "idéologies populistes" : "Où est la République à #Paris quand des quartiers sont devenus des zones de non droit, que des rues et des commerces sont interdits aux femmes, que la traite des être humains est à ciel ouvert ! Oui vivement que Paris retrouve sa boussole grâce aux Les Républicains! #Pecresse2022"