Eric Woerth change de camp : qui est sa femme, l'influente Florence Woerth ?

Figure des Républicains et ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Eric Woerth (66 ans) a décidé de rejoindre le camp d'Emmanuel Macron, le président de la République presque candidat à sa réélection. Une décision qui est un coup de tonnerre pour le parti LR et sa candidate Valérie Pécresse. "Je n'adhère pas au discours de LR", qui décrit une France "recroquevillée sur elle-même", a affirmé dans un entretien au Parisien Eric Woerth, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale et ancien ministre du Budget du président Nicolas Sarkozy. Il s'est ainsi mis en congés de Les Républicains. Un changement de cap qu'il va mener avec son épouse à ses côtés, Florence Woerth, gestionnaire avisée.

L'épouse d'Eric Woerth, Florence née Henry et âgée de 65 ans, est la fille d'un chirurgien et la mère des deux enfants de l'ancien trésorier de la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy. Si son mari possède un CV brillant, le sien n'est pas moins impressionnant et tous deux ont été formés dans la prestigieuse HEC, l'école des hautes études commerciales de Paris. C'est en 1981 que Florence Woerth exerce le métier d'analyste financière. Un métier dont elle s'est progressivement écartée pour être gestionnaire de portefeuille. En 1997, madame Woerth devient gestionnaire de fortune au sein de la banque privée Rothschild & Cie Gestion, puis chez Clymène.

Au-delà du monde pur de la finance, Florence Woerth est devenue en juin 2010 membre du conseil de surveillance d'Hermès (pour trois ans). Elle est administratrice des Amis du musée du Château de Chantilly, administratrice de la Fondation Condé, administratrice de l'Association Jean Bernard (association pour les maladies du sang). Florence Woerth est également depuis 2008 l'une des fondatrices et présidente de l'Écurie Dam's, une SAS détenue uniquement par des femmes et dont le but est d'acquérir et de faire courir des chevaux pur-sang. D'après L'Express, dans cette écurie hippique "se côtoie le gratin des courses et des affaires. Un petit monde ravi de la politique de Bercy en matière de défiscalisation ou de paris en ligne".

Florence Woerth est également l'une des protagonistes de l'affaire Woerth-Bettencourt, qui regroupe les procédures judiciaires visant principalement les liens entre son mari et la femme d'affaires Liliane Bettencourt. Ce dernier a été relaxé par la justice. Eric Woerth a aussi été mis en examen en 2018 pour "financement illégal de campagne électorale", dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de cette élection. Il a aussi été mis en examen en juillet 2021 dans l'enquête sur un coup de pouce fiscal accordé à Bernard Tapie dans l'affaire du Crédit lyonnais qui vaut aujourd'hui la ruine de sa veuve.