Bernard Tapie : Sa femme Dominique ruinée... ses enfants aussi !

Après avoir été confrontés à la maladie et à la perte du patriarche Bernard Tapie en octobre, Dominique Tapie, la veuve, et les quatre enfants de l'homme d'affaires, Sophie, Nathalie, Laurent et Stéphane , font face aux dettes qu'il leur a laissées. Et la somme est colossale.

La journaliste Sophie des Déserts a mené l'enquête pour Paris Match et en dévoile la couverture et le résultat ce jeudi 10 février dans l'émission C'est à vous. Au total, ce sont 600 millions d'euros que Dominique Tapie se retrouve à devoir rembourser. Et le patrimoine immobilier, le bateau et jet privé n'y changent presque rien. Ces biens saisis par la justice ne permettent de rembourser que la moitié de la dette globale. Dominique Tapie doit affronter le deuil et désormais les difficultés financières. Sans oublier le déménagement assez immédiat - fin février - qu'elle n'avait pas prévu. Sans le lui dire, Bernard Tapie avait cédé l'hôtel particulier de la rue des Saint-Pères à François Pinault pour opérer un premier remboursement. 80 millions d'euros étaient ainsi rendus mais sous condition : le couple avait six mois pour quitter les lieux. C'est finalement seule que Dominique Tapie doit se trouver un pied-à-terre avant la fin du mois de février.

En 2008, Bernard Tapie avait pourtant sorti la tête de l'eau. L'ancien directeur de l'Olympique de Marseille avait obtenu gain de cause dans l'affaire Adidas-Crédit Lyonnais. La Cour d'appel de Paris avait condamné le Consortium de réalisation à verser 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Une aubaine pour le couple qui investit alors dans la pierre. L'ancien député s'autorise des folies et "flambe". Il acquiert aussi un hôtel particulier à Neuilly pour que Dominique soit "tranquille". En vain.

En 2011, des enquêtes débutent pour établir les contours de la sentence arbitrale accordée en 2008 par Christine Lagarde, ministre de l'Économie. Deux ans plus tard, Bernard Tapie est mis en examen et condamné à rembourser les 400 millions qui lui avaient été versés. En tirant sa révérence le 3 octobre dernier après une lutte acharnée contre le cancer, Bernard Tapie s'est certes libéré des poursuites judiciaires mais pas de cette dette que doit gérer toute seule son épouse Dominique. Même les enfants ne peuvent lui venir en aide, certains étant en difficulté financière, d'autres gagnant leur vie mais pas autant que le faisait Bernard Tapie. Un coup dur pour la veuve, amoureuse des animaux, qui se retrouve même contrainte d'abandonner les fidèles compagnons qu'elle et son mari adoraient tant...