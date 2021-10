Sophie Tapie : Son tendre hommage à son père Bernard après les obsèques

Une apparition télévisée désastreuse

Bien avant la mort de Bernard Tapie, Sophie Tapie a été reçue le 28 septembre dernier sur le plateau de Touche pas à mon poste. Une apparition télévisée durant laquelle la chanteuse était présente pour faire la promotion de son nouvel album 1988 (sorti le 24 septembre dernier). Cependant, une fois sur place, tout ne s'est pas passé comme prévu car les questions qui lui étaient posées ne concernaient que l'état de santé de son père. Ce qui avait profondément choqué la principale intéressée.

"Hier, vous avez été témoins de mon mal-être en direct à la télévision. Je tenais simplement à vous remercier pour votre soutien et votre bienveillance", avait-elle indiqué sur la Toile le lendemain. Une mauvaise expérience face à laquelle son frère Stéphane avait pris sa défense : "Il y a certaines choses qui peuvent se régler sur les réseaux!!!! Et d'autres qui se règlent face à face @TPMP @Cyrilhanouna #TouchePasMaFamille", avait-il indiqué. Des accusations auxquelles Cyril Hanouna s'est ensuite excusé : "Les chéris je viens d'échanger avec @TapieStephane qui est comme mon grand frère depuis des années et je lui ai que la réponse de Sophie m'a rendu un peu maladroit et j'éprouve une grande tristesse car je l'aime vraiment. Stéphane et moi on se voit demain car un ami c'est important."