Sophie Tapie brise le silence après son "mal être en direct" dans Touche pas à mon poste

C'est "hyper mal à l'aise" que Sophie Tapie a fait son arrivée sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), le 28 septembre 2021. Juste avant qu'elle intervienne, Cyril Hanouna et son équipe ont évoqué le documentaire sur Bernard Tapie, diffusé ce mercredi 29 septembre. Un tournage qui s'est déroulé sans l'aval de la famille. Elle n'a ensuite que peu apprécié qu'on l'interroge sur l'état de santé de son papa, qui souffre d'un double cancer de l'oesophage et de l'estomac depuis 2017, alors qu'elle venait faire la promotion de son album 1988 (sorti le 24 septembre dernier). Au lendemain de l'émission, elle s'est exprimée en story Instagram.

"Hier, vous avez été témoins de mon mal-être en direct à la télévision. Je tenais simplement à vous remercier pour votre soutien et votre bienveillance", a écrit la jeune femme de 33 ans, touchée par les témoignages qu'elle a reçus une fois son passage dans Touche pas à mon poste terminé. Sophie Tapie a également pu compter sur son frère Stéphane pour la défendre, sur Twitter. "Il y a certaines choses qui peuvent se régler sur les réseaux!!!! Et d'autres qui se règlent face à face @TPMP @Cyrilhanouna #TouchePasMaFamille", a-t-il écrit. Touché par la situation, Cyril Hanouna a vite contacté le fils de Bernard Tapie. "Les chéris je viens d'échanger avec @TapieStephane qui est comme mon grand frère depuis des années et je lui ai que la réponse de Sophie m'a rendu un peu maladroit et j'éprouve une grande tristesse car je l'aime vraiment. Stéphane et moi on se voit demain car un ami c'est important", a-t-il ensuite précisé sur le réseau social de l'oiseau bleu.

Pour rappel, Sophie Tapie n'avait pas caché son agacement en déclarant : "Je vous le dis, je suis hyper mal à l'aise depuis tout à l'heure parce que je n'avais pas envie de voir ça. Je ne suis pas venue pour ça. Je viens parler de musique. Je me sens un peu piégée. Je ne pensais pas qu'on m'infligerait ça. Si j'avais su je vous le dis honnêtement, je ne serais pas venue." Cyril Hanouna avait donc tenté d'apaiser les tensions en parlant de sa musique, notamment de son single Phoenix où elle évoque la santé de son papa. Mais les questions autour de la maladie concernant Bernard Tapie ont continué, de quoi agacer une fois de plus la charmante blonde. "J'ai été sympa, je t'aime beaucoup, j'ai toujours été sympa avec la famille, j'ai beaucoup de respect pour Bernard Tapie mais à un moment donné il faut avoir un peu de respect pour nos téléspectateurs et pour l'équipe", avait donc notamment répliqué Cyril Hanouna. Une petite passe-d'arme s'en est suivie.