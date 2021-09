Sophie Tapie "piégée" : moment de tension en direct dans TPMP

Sophie Tapie est en pleine promotion de son album, 1988. Ce mardi 28 septembre, l'artiste de 33 ans était l'invitée de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. L'ancienne candidate de The Voice était très mal à l'aise sur le plateau et agacée par les questions intimes de l'animateur. Sophie Tapie n'a pas souhaité donner des nouvelles de son père, Bernard Tapie, qui se bat depuis 4 ans contre un double cancer de l'oesophage et de l'estomac.

Celle qui a dit "oui" à Jean-Mathieu Marinetti cet été à Saint-Tropez, a expliqué : "Je me sens piégée. Je suis venue faire la promotion de mon album, parler de mon travail... C'est très malaisant de me poser des questions sur la santé de mon père." Sur le plateau de TPMP, Sophie Tapie qui a interprété son titre pop Je perds la tête en début d'émission, a tout de même déclaré, émue, que ses frères et soeurs et elle sont quotidiennement au chevet de leur père. "On a beaucoup de chance car on est ensemble. Les gens en chimio sont très seuls."

Mais face aux questions des chroniqueurs et de Cyril Hanouna, qui lui ont demandé si elle avait peur pour son père, Sophie Tapie a fini par perdre patience. "J'ai vachement de mal à répondre à ça. Même si je suis quelqu'un de fort, je suis un être humain..." Le présentateur lui a dit qu'elle pouvait quitter le plateau si elle ne se sentait pas bien et lui a rappelé que personne ne voulait la mettre dans l'embarras.

Récemment, le publicitaire Jacques Séguéla donnait des nouvelles de la santé de son ami. Sur le plateau de CNews le 27 septembre, il avait confié que l'ancien patron de l'Olympique de Marseille se levait difficilement : "Il a toute sa famille autour de lui, c'est complètement soudé (...) Il vit son dernier combat et il le sait (...) Il est très fatigué, il souffre beaucoup."

Sur son album, Sophie Tapie a dédié une chanson en hommage à son père, intitulé Le Phénix. Face à Bruce Toussaint, sur BFMTV, elle est revenue sur ce choix de dire son amour à son père en chanson : "J'essaye de me faire un prénom toute seule. J'ai beaucoup réfléchi car on m'aurait encore parlé de mon père. Ca n'a pas été une décision prise sur un coup de tête. Mais j'avais tellement peur de regretter de ne pas le faire. C'était plus un choix de coeur qu'un choix résonné."

La chaîne C8 diffusera le documentaire Bernard Tapie : le combattant, le 29 septembre. Un sujet sur lequel est revenu Cyril Hanouna, ce qui a extrêmement gêné Sophie Tapie, puisque le clan Tapie n'a pas donné son aval pour ce programme.