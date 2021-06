Bernard Tapie : Un célèbre acteur va l'incarner dans une série Netflix

Quand la réalité dépasse la fiction, c'est un bon sujet pour une série à succès ! Quoi de mieux que la vie riche en rebondissements de Bernard Tapie, tantôt ministre, tantôt chanteur pour une trame pleine de suspens ?

Cette envie de porter à l'écran la vie de l'homme d'affaires, affaibli par un double cancer, on la doit à Tristan Séguéla et Olivier Demangel. Et c'est Laurent Lafitte qui incarnera l'ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille, dans ses jeunes années !

Si la nouvelle est inédite, le projet, lui, ne date pas d'hier puisque Laurent Lafitte et Tristan Séguéla, qui a travaillé sur la série Baron Noir, avaient cette idée en tête depuis 2012 ! A cette époque, les deux comparses tournent ensemble le film 16 ans ou presque.



Dans les colonnes de Première, le réalisateur revient sur le genèse de leur projet. "La série est née dans la loge de ce film. On se disait tous les deux qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie. On s'est fait la réflexion à peu près au même moment. Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe, Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi, c'était un truc qu'il rêvait de faire ! Alors on s'est tapé dans la main. On a gardé en tête cette envie de retravailler ensemble. Entre temps, avec Olivier Demangel et Bruno Nahon, on a travaillé sur un autre projet et c'est là où l'on a parlé concrètement de faire une série autour de Bernard Tapie."

Bernard Tapie, star d'une série inspirée de sa vie

A quoi doivent s'attendre les spectateurs ? Toujours d'après le magazine cinéma, la mini-série sera diffusée sur Netflix et comptera six épisodes de 45 minutes. Le tournage commencera en mars 2022 pour se terminer l'été prochain.



L'équipe de production a partagé le synopsis, histoire de donner un avant goût de ce nouveau programme : "De chanteur à businessman, de ministre à prisonnier, Bernard Tapie a tout connu. À travers ses réussites comme ses échecs, Wonderman retrace le destin romanesque d'une personnalité publique hors du commun".