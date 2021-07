Baptiste Giabiconi, son faux couple avec Katy Perry : il a tout orchestré

En mars 2012, Baptiste Giabiconi avait créé la surprise en s'affichant aux côtés de Katy Perry. En effet, placés côte à côte au premier rang du défilé Chanel (qui avait lieu sous la célèbre verrière du Grand Palais), les deux stars ont fait connaissance tout en regardant les pièces réalisées par Karl Lagerfeld. Et quelques jours plus tard, le mannequin et la chanteuse américaine ont été aperçus, ensemble, sortant d'une boite de nuit parisienne : ce qui a donné lieu à de nombreuses rumeurs...

En janvier 2020, Baptiste Giabiconi a véritablement mis le feu aux poudres durant son passage sur TF1. Face à Arthur, ce dernier devait citer trois noms de personnalités qu'il a déjà vues nues. "Katy Perry, Shy'm et Alizée", avait-il lancé. Et de préciser au sujet de l'interprète de Dark Horse : "C'est un avion !" Un aveu qu'il a ensuite précisé durant une interview faite à Purepeople, le 31 janvier 2020. "Katy Perry, avec qui j'ai été en couple pendant quelques mois. Une fille super avec qui je garde encore le contact. C'est que du bonheur et une belle expérience", avait-il précisé.

Un véritable coup monté

Des propos qui ont ensuite été rectifiés. Dans son ouvrage intitulé Karl et moi, paru en février 2020, le protégé du designer s'est épanché sur sa fausse idylle avec Katy Perry. Dans son livre, il a ainsi expliqué que la chanteuse souhaitait simplement assister à ce fameux défilé. Il s'est alors démené pour lui trouver une place de choix. "Karl savait bien que Katy et moi formions un joli couple pour les photos", peut-on lire. Mais alors que les rumeurs allaient bon train, ce dernier ne s'est pas gêné pour les alimenter. Toujours dans son ouvrage, il a également expliqué avoir demandé l'aide d'un photographe people pour qu'il les prenne en photos en sortant de boite. "Je vais au Plaza boire un coup avec Katy Perry, faut que tu sois là, que tu racontes la story", a-t-il écrit.

Enfin, l'ambassadeur Viktor & Rolf a également partagé avoir parfaitement manigancé le baiser dans le cou de Katy Perry face au photographe. Et d'ajouter au sujet de son coup monté : "Je n'ai pas honte, tout le monde le fait, plus ou moins. Ça s'appelle "de la com.""