Alizée : Baptiste Giabiconi balance et révèle l'avoir vue nue

Vendredi tout est permis... ou presque ! Invité sur le plateau de TF1 le 31 janvier 2020, suite à sa participation dans l'émission Stars à nu, Baptiste Giabiconi (30 ans) a révélé un dossier croustillant face à l'animateur Arthur. Opposé à Chris Marquès dans le jeu Speed Quizz, le mannequin de 30 ans a dû répondre à une question peu farouche du présentateur. En effet, Baptiste a dû révéler trois noms de célébrités qu'il a déjà vues dans le plus simple appareil... Sans hésitation, l'ancien protégé de Karl Lagerfeld a balancé : Katy Perry, Shy'm et... Alizée !

Stupéfaits mais hilares, tous les invités et l'animateur ont ri face aux déclarations de Baptiste et ont demandé unanimes si ces révélations étaient vraies. Apparemment très au courant des histoires sentimentales du mannequin, Bruno Guillon a confirmé :"Tout ça est vrai !".

Après avoir qualifié Katy Perry d'"avion", Baptiste semblait par contre très gêné d'évoquer l'interprète du tube Moi... Lolita, coupant Arthur et lui demandant d'"enchaîner" rapidement. Sentant le malaise, le présentateur a précisé :"Il n'a pas dit qu'il avait fait l'amour avec, il les a vues nues, peut-être dans des loges...". Baptiste a surenchéri : "Oui ou aperçues..." Seule question, comment la maman d'Annily et de Maggy va-t-elle réagir à ces déclarations ?

Interviewé par Purepeople en janvier 2020, Baptiste avait par contre été plus bavard en ce qui concerne son histoire avec la chanteuse américaine Katy Perry. Resté en bons termes avec la fiancée d'Orlando Bloom, il confiait pour la première fois avoir été en couple avec l'interprète du titre Never Really Over. "Katy Perry, avec qui j'ai été en couple pendant quelques mois. Une fille super avec qui je garde encore le contact. C'est que du bonheur et une belle expérience" a-t-il déclaré. Bonne nouvelle, Baptiste a ensuite confié être célibataire et qu'il se laissait le temps de trouver "la perle rare". Des intéressées... ?