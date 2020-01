Baptiste Giabiconi et Katy Perry : "On a été en couple, on garde le contact"

Ce vendredi 31 février, TF1 diffuse le premier prime de Stars à nu. Des célébrités ont accepté de se dénuder pour sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules, parmi lesquelles Baptiste Giabiconi. Après s'être livré sur le cancer de sa soeur ou sur Karl Lagerfeld, le mannequin de 30 ans s'est prêté au jeu de notre interview "Quand tu tapes". Il s'est notamment confié sur son ancien couple avec Katy Perry.

"Katy Perry, avec qui j'ai été en couple pendant quelques mois. Une fille super avec qui je garde encore le contact. C'est que du bonheur et une belle expérience", a déclaré Baptiste Giabiconi. Il a ensuite révélé qu'aujourd'hui, il était célibataire et qu'il se laissait le temps de trouver la perle rare. Le beau brun a ensuite expliqué qu'Instagram, c'était toute sa vie : "Le premier réflexe que j'ai au matin : ouvrir Instagram, regarder les messages que j'ai reçus, les commentaires et puis savoir quel contenu je vais poster."

Afin de garder la forme et être au top pour ses photos professionnelles ou personnelles, Baptiste Giabiconi fait attention à ce qu'il mange et fait beaucoup de sport. "C'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien, qui est difficile parfois parce que c'est un peu chiant à vrai dire", a-t-il admis auprès de Purepeople. Il a aussi évoqué Karl Lagerfeld, la "plus belle rencontre de [sa] vie" ou sa chatte Choupette. Sans oublier ses tatouages ou sa couleur blonde qu'il fait une fois par an.

"Je connais un peu Thibault [Garcia, NDLR], on s'est rencontré à Dubaï. C'est un mec super, très sympa. On vient du Sud tous les deux et souvent on nous a confondus. Effectivement, il y a un petit air de ressemblance", a-t-il aussi déclaré.

