Rachida Dati : Ce détail surprenant de son look pour le second tour des présidentielles !

Ancienne ministre de la Justice et maire LR du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati était l'une des intervenantes des émissions politiques de la soirée des présidentielles le 24 avril 2022. Sur TF1, elle s'est fait remarquer par ses punchlines mais également par son look, alliant confort et style.

Alerte Rachida Dati en Nike sur TF1 pic.twitter.com/2zNAhRrBjq — Benot Daragon (@bendarag) April 24, 2022

L'ex-Garde des Sceaux a bien raison de choisir le confort et le style pour cette émission intense à l'heure du résultat des présidentielles. Au cours de ses déplacements, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy opte pour des souliers toujours bien différents, bottines, mocassins, sandales à semelles compensées ou pas... Des images que vous pouvez retrouver ci-dessus dans notre player. Rachida Dati s'est également rendue en ce grand jour politique sur le plateau de BFMTV où elle a pu retrouver Clémentine Autain de La France insoumise. Un nouvel échange vif a eu lieu, à tel point que la présentatrice Apolline de Malherbe a haussé le ton devant la figure des Républicains : "Ça suffit ! (...) On va être obligé de couper le micro, c'est quand même dommage d'en arriver là ! On aimerait pouvoir entendre Clémentine Autain."