Diaporama Rachida Dati : Ce détail surprenant de son look pour le second tour des présidentielles !

Rachida Dati : Ce détail surprenant de son look pour le second tour des présidentielles !

Capture d'écran du plateau de la soirée électorale de TF1 le dimanche 24 avril 2022 pour commenter la victoire d'Emmanuel Macron. Rachida Dati est l'une des invitées et s'est fait remarquer pour ses jolies baskets

Capture d'écran du plateau de la soirée électorale de TF1 le dimanche 24 avril 2022 pour commenter la victoire d'Emmanuel Macron. Rachida Dati est l'une des invitées et s'est fait remarquer pour ses jolies baskets

Rachida Dati et Agnès Evren - Rentrée des Jeunes Républicains (LR) au parc Floral à Paris le 4 septembre 2021.

Exclusif - Rachida Dati organise pour les habitants du VIIème arrondissement, une projection des "Aventures de Rabbi Jacob", dans la Cour d' Honneur des Invalides, le décor du final, en présence de D.Thompson, fille du réalisateur et co-scénariste du film le 12 septembre 2020.

12 / 14

Exclusif - Coco Coupérie Eiffel, Rachida Dati et Virginie Coupérie Eiffel - Anne Hidalgo et Rachida Dati se promènent dans le Longines Paris Eiffel Jumping et assistent à une compétition au Champ-de-Mars à Paris, le 3 juillet 2015