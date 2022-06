Anne-Claire Coudray dépassée par Rachida Dati et Clémentine Autain en roue libre !

C'est un air de déjà-vu avec cet affrontement entre Rachida Dati (LR) et Clémentine Autain (LFI). Leur altercation verbale est toutefois encore plus tendue ce 12 juin 2022 lors de la soirée électorale du premier tour des législatives sur le plateau de TF1. Deux mois après leur clash pour les présidentielles, les deux femmes politiques étaient plus à cran que jamais.

Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, n'a pas ménagé Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, à l'heure où tombaient les résultats du premier tour des législatives 2022. Visiblement affectée par les chiffres de son parti qui monte à près de 12%, meilleurs que lors de la présidentielle - 4,75% pour Valérie Pécresse, l'ancienne garde des Sceaux avait toutefois toute son énergie légendaire pour combattre les idées des Insoumis et leurs représentants.

Quand Clémentine Autain lui lance "Je pense que vous pourriez rabaisser un peu votre caquet", Rachida Dati lui rétorque "vous feriez mieux de baisser d'un ton parce qu'on verra au 2e tour". Puis, la coupant, elle rajoute : "Le racisme en France, c'est vous, la discrimination en France, c'est vous ! (...) Vous victimisez les gens, vous ne cherchez pas des électeurs, vous cherchez des victimes." Se présentant comme membre d'un parti responsable, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy n'a pas voulu laisser la figure de la NUPES s'étendre sur les problèmes du pouvoir d'achat des Français. Cette dernière l'a sermonnée à coup de "taisez-vous".

Un débat qui s'est transformé en cacophonie pour les deux élues, laissant la présentatrice Anne-Claire Coudray et son collègue Gilles Bouleau dans l'embarras. Difficile pour eux de faire baisser la tension lors de cette séquence politique très tendue. Très à l'aise devant les caméras, Rachida Dati prouve une nouvelle fois sa pugnacité malgré les difficultés que connaît son parti et face à la position de force dans laquelle se trouve Clémentine Autain puisqu'elle a récolté 46,15 % des voix. Elle partira favorite pour son second tour face à Virginie de Carvalho, élue socialiste de Tremblay (15,18 %).