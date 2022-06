Rachida Dati met mal à l'aise Patrick Cohen : le journaliste bredouille devant l'ancienne ministre

Si la défaite a été rude aux présidentielles pour Les Républicains, l'une de ses figures de proue, Rachida Dati, est plus motivée que jamais pour les législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. La maire du 7e arrondissement de Paris était l'invitée de C à vous sur France 5 le 8 juin 2022 pour défendre ses idées et ses valeurs en politique. Avec sa verve habituelle, elle a parfois fait bégayer l'un des chroniqueurs du show pourtant habitué à avoir de la répartie, Patrick Cohen.

Journaliste spécialisé dans la politique, Patrick Cohen a délivré ce mercredi soir sa chronique en choisissant de décrypter les tendances pour les législatives pour la majorité présidentielle. Difficile de ne pas s'attarder sur les difficultés des LR après la débâcle du premier tour qui a vu Valérie Pécresse sous le seuil de 5%. Rachida Dati a réagi avec ironie : "Si j'écoute votre édito, les jeux sont faits ! (...) Vous dites que tout va se jouer entre la NUPES et LREM comme si on n'existait pas."

L'échange était vif entre Rachida Dati et Patrick Cohen sur le nombre d'élus au Conseil de Paris. L'ex-garde des Sceaux a bataillé pour finir son argumentation : "Je parle en termes de nombre d'élus. Laissez-moi terminer ma phrase, vous allez comprendre. (...) Virgule, Monsieur Cohen, virgule. Nous sommes le groupe majoritaire à Paris, virgule, au Conseil de Paris, et donc j'ai besoin de député à l'Assemblée nationale pour amplifier ce combat que nous menons à Paris."

Elle s'est ensuite amusée de voir qu'elle était souvent reprise pour ses punchlines au Conseil de Paris face à sa meilleure ennemie, la maire de la ville Anne Hidalgo. "Ce sont des débats permanents au Conseil de Paris. Ça vous ne les voyez pas. Ce qui vous intéresse, c'est notre [à Anne Hidalgo et elle] combat à nous", dit la femme politique de 56 ans. Patrick Cohen bredouille une réponse mais il se fait doubler par son invitée qui lui lance droit dans les yeux : "Je suis très intéressée que vous me regardiez monsieur Cohen." De quoi le faire encore plus bredouiller. Connue pour son tempérament volcanique, elle n'avait pas caché sa colère sur un autre sujet, plus grave : les accusations contre Gilles Le Gendre dans des affaires de harcèlement moral et sexuel. Elles viennent d'être classées sans suite.