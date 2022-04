"Mais je rêve !" Rachida Dati bousculée par une question cash : sa réponse ne tarde pas...

Les temps sont durs pour le parti Les Républicains... Après la débâcle du premier tour des présidentielles et les moins de 5% de la candidate Valérie Pécresse, l'obligeant à demander de l'aide pour le remboursement de sa campagne, il faut gérer l'après-élection d'Emmanuel Macron. L'équipe de Quotidien s'est rendue à la réunion du mouvement le 26 avril 2022 pour tenter d'obtenir des paroles d'éminents membres de la formation qui a porté au pouvoir Nicolas Sarkozy il y a quinze ans. La langue de bois est maniée généreusement, il faut donc attendre de croiser Rachida Dati pour espérer des confidences moins lisses.

Quand la journaliste de TMC lui demande comment s'est passée la réunion LR, Rachida Dati lui répond dans un premier temps : "Très bien." Afin de titiller l'ancienne garde des Sceaux, la reporter lui lance alors : "le parti explose quand d'après vous ?" La femme politique de 56 ans lui rétorque alors, avec sa manière de parler cash et légendaire : "Mais je rêve ! On est quand même une force politique qui existe dans le pays." Et quand on lui rappelle que son mouvement a fait 4,75% le 10 avril, elle précise : "Ça c'est le score d'une candidate sur une élection très particulière."

Lors des soirées électorales, voire de la campagne des présidentielles, Rachida Dati a imprégné les interviews souvent alourdies par la langue de bois avec ses punchlines. N'hésitant pas à clasher la présentatrice Anne-Sophie Lapix ou à interpeller de façon virulente l'écologiste Sandrine Rousseau lors du premier tour, elle n'a pas épargné Anne-Claire Coudray et Clémentine Autain de la France insoumise durant le second. Critiquant ouvertement le directeur de campagne de sa collègue républicaine Valérie Pécresse, Patrick Stéfanini, elle n'a toutefois pas lâché la candidate et l'a soutenue durant ses meetings. Maire du 7e arrondissement parisien, maman de Zohra (13 ans) et figure respectée de son parti, Rachida Dati ne laisse personne indifférent, pas même les férus de mode qui notent ses looks audacieux dans le cadre rigide de la politique.