Angela Merkel très émue devant son discret mari Joachim Sauer et le couple Macron

A l'heure où les tensions diplomatiques sont fortes pour la France, avec l'Australie et l'affaire sous-marins, ou bien avec le Royaume-Uni et la pêche, la relation franco-allemande se révèle particulièrement apaisée. Le 3 novembre 2021, Emmanuel Macron a accueilli Angela Merkel pour sa dernière visite en tant que chancelière de son pays, à Beaune. Cette rencontre a eu lieu en Bourgogne, dans une "ville dont les monuments historiques et la culture du vin illustrent la richesse du patrimoine français", a précisé l'Elysée dans un communiqué.

"Au cours de cette visite d'adieu, la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne se verra remettre les insignes de Grand'Croix de la Légion d'Honneur" par le chef de l'État français, poursuit la présidence. Pour cette rencontre sous le signe de l'émotion, la chancelière et le président étaient accompagnés de leurs époux respectifs, Joachim Sauer et Brigitte Macron. Cette dernière a d'ailleurs fait l'actualité le lendemain, dans le cadre de la conférence de l'Unesco sur la lutte contre le cyberharcèlement.

Le voyage d'Angela Merkel est "axé sur des échanges personnels sur les questions actuelles de politique internationale et européenne", a déclaré Martina Fietz, la porte-parole du gouvernement, au cours d'une conférence de presse régulière. "L'invitation du président Macron est un signe des relations étroites entre l'Allemagne et la France et reflète la coopération particulièrement confiante entre les deux dirigeants", a-t-elle ajouté, rapporte l'AFP. Lorsque le président Macron a remis les décorations à son invitée, il n'a pas caché son émotion et celle-ci le lui a bien rendu, lui faisant une embrassade sincère comme le montre la vidéo publiée par Clément Beaune, secrétaire chargé des Affaires européennes. Une proximité qui rappelle celle qui unissait François Mitterrand et Helmut Kohl.