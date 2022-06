Emmanuel Macron en Ukraine : rares images de l'intérieur son luxueux avion présidentiel

En plein entre-deux tours des législatives, Emmanuel Macron s'est envolé mardi 14 juin 2022 pour l'Europe de l'Est, prenant du champ avec la campagne, mais non sans appeler les Français au "sursaut" avant son départ, de quoi inquiéter son camp à quelques jours d'un second tour à haut risque. Au moment d'embarquer pour son voyage consacré à la crise ukrainienne, le président s'est adressé aux Français depuis le tarmac d'Orly, solennel, au pied de l'avion présidentiel, les exhortant à ne pas ajouter un "désordre français au désordre mondial" et à lui donner dimanche une "majorité solide". C'est avec ce même avion qu'il s'est rendu en Ukraine pour un voyage capital. Il était accompagné du chancelier allemand Olaf Scholz et du chef du gouvernement italien Mario Draghi pour évoquer, outre le soutien militaire, la demande de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne.

Sa photographe officielle Soazig de la Moissonnière a immortalisé une rare scène qui a eu lieu dans son jet présidentiel et notamment de son bureau. Dans cet espace limité mais luxueux, il peut se préparer sur les questions géopolitiques les plus complexes.