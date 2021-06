Brigitte Macron au G7 : Sortie dans un cadre de rêve avec les autres premières dames

Au G7, Emmanuel et Brigitte Macron associent travail et détente ! Pendant que le président de la République enchaîne les réunions, son épouse passe du temps avec les autres compagnes des leaders du sommet. Samedi, elles ont profité d'un après-midi ensoleillé pour visiter un magnifique théâtre à ciel ouvert.

C'est dans la ville de Porthcurno, dans le comté des Cornouailles, que Brigitte Macron a passé une partie de son samedi 12 juin. La première dame et les autres compagnes des leaders du G7 ont visité le Minack Theatre, un superbe théâtre situé à 6 kilomètres du point extrême sud-ouest de la Grande-Bretagne, offrant une vue magnifique sur la Manche.

Au Minack Theatre, Brigitte Macron était notamment accompagnée de Jill Biden, l'épouse du président des États-Unis Joe Biden, et Carrie Johnson, épouse du Premier ministre britannique Boris Johnson. Les trois femmes ont assisté à une représentation de la comédie musicale Ocean World, racontant le périple d'une baleine à bosse et de son petit vers le nord de l'Atlantique, et jouée par les élèves d'écoles de West Cornwall (l'ouest du comté des Cornouailles). Elles ont ensuite échangé quelques mots avec les jeunes artistes.

Pour cette visite culturelle, Brigitte Macron avait troqué son look entièrement bleu de la veille : la première dame portait cette fois un costume beige et un top blanc, une tenue simple et de circonstance après l'accueil officiel des dirigeants du G7 fait sur la plage de Carbis Bay.

Emmanuel et Brigitte Macron ont également profité du sommet pour retrouver le prince William et son épouse Kate, duchesse de Cambridge. Les membres de la couronne étaient de la partie au G7, la reine Elizabeth II ayant d'ailleurs fait forte impression. Avant de se rendre en Angleterre, le couple présidentiel a rendu visite aux joueurs de l'équipe de France de football à Clairefontaine pour leur souhaiter bonne chance avant leur entrée en lice à l'Euro 2021.