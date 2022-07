Brigitte Macron chic en Louis Vuitton, rivalise d'élégance avec Naomi Campbell au défilé du 14 juillet

Le couple Macron a fait sensation lors du traditionnel défilé du 14 juillet. Un évènement toujours des plus scruté qui se déroule sur les Champs-Elysées. Lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron vers la tribune officielle pour saluer les invités présents, un tendre baise main de ce dernier à son épouse Brigitte Macron n'est pas ailleurs pas passé inaperçu. Mais cet échange de tendresse entre le couple a aussi été évincé par la présence d'une star internationale : Naomi Campbell.

C'est effectivement une invitée surprise qui a capté toute l'attention de ce défilé, ce 14 juillet 2022 dans le triangle d'or parisien. La Première dame a été photographiée en train d'échanger avec le top model, de laquelle elle est visiblement très complice. Sur les images de France 2, l'épouse du président français a accueilli chaleureusement Naomi Campbell dans la tribune présidentielle. Une présence qui a étonné et n'a pas forcément plu à tous puisque certains internautes sur Twitter n'ont pas manqué d'épingler la Britannique, rappelant que son nom avait été associé au scandale de réseau pédophile de Jeffrey Epstein. Mais depuis, le porte-parole de Naomi Campbell avait affirmé que le mannequin n'était pas une intime de Jeffrey Epstein, tout en soulignant que ce dernier avait été invité à son anniversaire par son petit ami de l'époque, le magnat de la Formule 1 Flavio Briatore.

Le chic à la française par Brigitte Macron

Outre la présence de Naomi Campbell, amie de Carla Bruni, et le baise main, c'est le look de la Première dame qui a été encore l'objet de toute l'attention. Et comme toujours, Brigitte Macron a fait sensation dans une tenue Louis Vuitton, accordant encore et toujours sa confiance au directeur artistique Nicolas Ghesquière. L'épouse d'Emmanuel Macron était vêtue d'une robe midi imprimée et ceinturée, qui n'est pas passée inaperçue. Le chic à la française. Étaient aussi présents en tribune officielle : Gérard Larcher (le président du Sénat), Bruno Lemaire (ministre de l'économie), Catherine Colonna (ministre des affaires étrangères) ou encore Pap Ndiaye (ministre de l'éducation nationale).